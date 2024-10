Arrestato per maltrattamenti 29enne sconterà quasi 4 anni in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Spezia, 4 ottobre 2024 – Un intervento che ha portato inun uomo accusato diin famiglia, reato che troppe volte si legge nelle cronache dei quotidiani. Nel pomeriggio di ieri gli uomini della squadra mobile della Questura spezzina, infatti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare indisposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia. Il destinatario è un cittadino dominicano di 29, condannato percontro familiari e conviventi per fatti accaduti nei quattrotra il 2019 e il 2023. L’uomo, che dovrà adesso scontare una pena di 3, 9 mesi 9 e 15 giorni di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5, è stato tratto in arresto ed al termine delle formalità di rito associato nella locale casa circondariale di Villa Andreino.