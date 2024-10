Arnaldi-Medvedev in tv | data orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Matteose la vedrà contro Daniilnel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Questi mesi finali di stagione del tennista sanremese sono stati contraddistinti da tanti alti e bassi, ma l’obiettivo di arrivare a raggiungere una testa di serie ai prossimi Australian Open è ancora a portata di mano e quindi servono dei buoni risultati in questi ultimi tornei. Qui anon sarà facile, dato che dopo aver battuto in rimonta lo statunitense Svajda proveniente dalle qualificazioni dovrà ora vedersela contro la testa di serie numero cinque del tabellone Daniil. I precedenti dicono 3-0 in favore del russo, che ha perso un solo set nell’ultimo scontro diretto giocato a Madrid.