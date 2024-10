Aprea Forza Italia | La meritocrazia può sembrare giusta ma non è inclusiva E sullo Ius Scholae | Ne sono convintissima

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In un'intervista a Il Riformista, Valentina, ex sottosegretaria all'Istruzione, Università e Ricerca e responsabile del dipartimento Istruzione di, ha delineato la sua visione di scuola, ponendo al centro la persona e la "liberazione del talento". L'articolo): “Lapuòma non è”. EIus: “Ne” .