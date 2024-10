Apre l’Oasi Termale in centro a Bologna relax e buona cucina | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Salute, benessere e scienza applicata alla cura della persona. Nuova inaugurazione per il Gruppo Monti Salute Più:di via Irnerio ha aperto ufficialmente questa mattina le porte dei suoi nuovi spazi per diventare “un rifugio di benessere per il corpo e la mente”. Un luogo che aiuta anche a sfuggire al trambusto di traffico e cantieri che attanaglia il