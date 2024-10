Appalto pulizia Villa Sofia-Cervello oggi il sit in di protesta per chiedere l’aumento delle ore contrattuali

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si è svoltoil sit-inlavoratrici e dei lavoratori che per l’azienda Rekeep operano nell'pulizie degli ospedali riuniti. La, davanti alla direzione generale dell’azienda, in viale Strasburgo, sostenuta dalla Filcams Cgil Palermo, è scattata per