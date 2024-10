Appalti Anas ancora le tangenti

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Anche l’italiano più garantista ogni giorno non può rimanere sconcertato di fronte a fatti che, anche se non diventano materia giudiziaria, segnalano ogni volta di più la crisi della classe dirigente: l’ultima inchiesta susegnala nove indagati, di cui sette funzionari ed ex funzionari della società vigilata dal ministero delle Infrastrutture e deileL'Identità.