Antonio Conte e il Napoli E Neres…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024)e (il): di seguito un articolo tratto dall’edizioneodierna del Corriere della Sera. “ha sfruttato i benefici del calendario e proverà la fuga contro Como, Empoli e Lecce, che sono facili solo all’apparenza, soprattutto le prime due, ma se riesce a fare il vuoto, prenderlo diventerà complicato perché nessuno come lui sa accendere le piazze e gestire il primato”.e ilè il simbolo e il catalizzatore della voglia esasperata di riscatto di un’intera città che vive per la sua squadra del cuore. Intanto sono 4 partite, compresa la Coppa Italia, che mantiene la porta inviolata nel rinnovato 4-3-3 offensivo. Non doversi misurare in Europa per ilè un vantaggio, ma servirà il miglior Lukaku”. Everso il Como Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino.