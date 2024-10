America’s Cup 2024 quando gareggiano New Zealand e Ineos Britannia | date e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Saràa sfidare Emirates NewinCup. Ben Ainslie e compagni hanno vinto l’undicesima regata, portandosi sul 7-4 nella serie, e riconquistando la finale diCup dopo sessant’anni di assenza di un team britannico. Si partirà sabato 12 ottobre per le prime due regate tra la Defender Newe la sfidante. In acqua poi domenica 13 ottobre. Vince chi arriva per primo a sette punti. In caso di 6-6, la regata decisiva sarà lunedì 21 ottobre.