Allagò i suoi campi per salvare la città | 12 milioni di euro all' eroe della Cab Terra

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per le imprese agricole, senza assicurazione, colpite dall'alluvione del maggio 2023 il governo ha stanziato un fondo da 100di, di cui circa 48,2 per l'Emilia-Romagna. A precisare i numeri ieri è stato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, rispondendo alla Camera a