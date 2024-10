Al Villaggio Barcolana arriva la Deep Blue Exploration Zone

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Wendy Schmidt “approda” in56 non per regatare, ma per proporre al pubblico della, insieme all’Area Marina Protetta di Miramare, con la quale collabora dal 2022, un innovativo padiglione dedicato alla scoperta del mare, che verrà installato in piazza dell’Unità e inaugurato nel