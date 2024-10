Al via il progetto di doposcuola per i bambini di Badia Prataglia

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Al via undiincentrato sulla natura per la scuola primaria di. Ad annunciarlo è il gruppo Poppi nel Cuore che, dai banchi dell’opposizione, è riuscito nell’obiettivo di concretizzare un’importante opportunità per le famiglie e iche potranno godere di