Al via il 41 Premio Nazionale di Pittura Fighille Arte

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 4 ottobre 2024 – Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 torna l’appuntamento annuale con l’di Citerna , dove si svolgerà la 41° edizione deldi". La piccola località al confine tra Toscana e Umbria si trasformerà per un intero weekend nella capitale dell’contemporanea in Valtiberina, ospitando artisti da tutta Italia per il concorso suddiviso nella sezione “opere da studio” e la sezione “extempore”.