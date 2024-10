Al via i lavori di Anas sulla Statale tra Feriolo e Fondotoce | strada chiusa per 10 giorni

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Al via idi asfaltatura33 tra. Il cantiere diprenderà il via il prossimo 7 ottobre e lasaràal traffico per 10, fino al 18 ottobre, week end escluso. Il tratto interessato daiè quello delladel Sempione