Agricoltura Legacoop premia la ricerca | 2mila euro per tre tesi di laurea 

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Riutilizzo degli oliveti nel post Xylella e tecniche per combattere la flavescenza dorata, ma anche packaging sostenibile, effetti dell’agrifotovoltaico e impiego di zeolite come biostimolante fogliare. Sono alcuni dei temi delle 9di laureate in occasione della XVIII Assemblea diAgroalimentare “Generazione Futuro filiere cooperative sostenibili”. Il bando, giunto alla seconda edizione ha visto lazione, conciascuna, di tredi laurea magistrale da parte diAgroalimentare cui si sono aggiunti sei premi, anche questi diciascuno, assegnati da imprese associate aAgroalimentare: Ats Monte Maggiore, Cantine Riunite&CIV, Granarolo, GranTerre, Progeo e San Lidano. Il premio ha visto la partecipazione di 102 giovani neolaureati.