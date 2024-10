Accusato di picchiare la moglie incinta col piccolo poi deceduto in seguito a una nascita prematura

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) E' a processo per maltrattamenti in famiglia un 27enne di origini senegalesi, residente a Londra,di aver picchiato laanche quando era in gravidanza. La vicenda è stata ricostruita davanti ai giudici del Collegio del Tribunale di Rimini facendo emergere come minacce e botte