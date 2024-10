Accoltellato nella notte da uno sconosciuto Non è in pericolo di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Saronno per fare chiarezza su quanto avvenuto lascorsa in via Roma, a Castronno, dove uno straniero di 45 anni è stato ferito con una coltellata. A dare l’allarme, con la richiesta ai soccorsi, sono stati alcuni passanti che hanno notato l’uomo a terra, sanguinante. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con l’ambulanza, che hanno ricoverato l’in ospedale: non era indi. Sull’episodio indagano i carabinieri ai quali la vittima ha riferito di essere stato aggredito all’improvviso da uno, che poi si è dileguato. L’uomo sarà riascoltato dai militari, mentre sono al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza in funzionezona. R.F.