Abuso d’ufficio a rischio la maxi-inchiesta sull’ex presidente sardo Solinas

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La riforma del ministro Carlo Nordio sull’colpisce ancora. Questa volta il colpo di spugna potrebbe azzerare ladel pm cagliaritano Andrea Vacca che aveva colpito i vertici della ex giunta regionale sarda guidata da Christian. La procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per 23 persone tra politici e dirigenti della Regione Sardegna e imprenditori per presunte nomine pilotate.