A Sondrio il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile | focus sulle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilper lotenutosi a, durante la terza giornata del 5°, ha offerto un'importante occasione per riflettere sul tema della sostenibilità in vista delleinvernali di Milano-Cortina 2026. L'evento, organizzato da Regione Lombardia in