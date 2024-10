20 modelli caldi chic avvolgenti E a fare il look ne basta uno | i modelli di tendenza per la stagione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mezza, un solo problema: come vestirsi ogni giorno. Possibilmente in modo originale ed elegante, e al contempo senza stress. Il capo autunnale che risolve il dilemma? L’abito in maglia, che si infila in un attimo e garantisce una buona dose di glamour e tepore.