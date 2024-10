Yemen Houthi rivendicano attacco con droni all’interno di Israele

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I ribellidellohanno dichiarato di aver colpito un “obiettivo strategico” nei pressi alla città israeliana di Tel Aviv. Il portavoce militare Yahya Saree afferma in un video pre-registrato che le forze armateite hanno utilizzato alcuninell’. L’arriva mentre le forze di terra israeliane sono entrate in Libano dopo giorni di attacchi aerei israeliani che hanno ucciso oltre 1.000 persone in tutto il Paese, tra cui il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e altri alti funzionari, e precedenti esplosioni di dispositivi elettronici sabotati utilizzati da Hezbollah. Glihanno minacciato “un’escalation di operazioni militari” contro