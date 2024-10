X Factor | arriva il momento dei Bootcamp

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In onda questa sera Torna questa sera, 3 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X2024. Inizia ufficialmente la gara anche tra i giudici: concluse le Audizioni, durante le quali decine di artisti hanno presentato il proprio progetto musicale con la speranza di poter convincere il tavolo, nello show Sky Original prodotto da Fremantleinfatti ildei. Inizia per i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, la fase di vera e propria costruzione della propria squadra. Per farlo al meglio occorrerà avere le idee chiare: ciascun giudice ha infatti a disposizione solo 4 sedie, mai così poche, dove far sedere i concorrenti scelti, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, i temutissimi “switch”, con cui potranno decidere se dare il posto a un altro concorrente.