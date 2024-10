WTA Pechino 2024 risultati 3 ottobre | la prima semifinale sarà tra Coco Gauff e Paula Badosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) E’ stata definita ladel tabellone di singolare femminile del China Opendi tennis, torneo di categoria WTA 1000: nella parte bassa del main draw il penultimo attotra la statunitensee la spagnola. La statunitense, numero 4 del seeding, supera in rimonta la qualificata ucraina Yulia Starodubtseva con lo score di 2-6 6-2 6-2 dopo un’ora e 53 minuti di gioco. Nel primo set l’ucraina va subito sul 2-0, poi si porta anche sul 4-1 pesante, cede uno dei due break di margine ma lo recupera subito, per poi chiudere sul 6-2 in 40 minuti. Nella seconda partitasalva due palle break in apertura, poi nel quarto game piazza il break a quindici. Nel quinto gioco l’ucraina manca due chance per il controbreak e la nordamericana chiude con un altro strappo sul 6-2 in 39 minuti.