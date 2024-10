VOTI Lipsia-Juventus | MOTTA vince nonostante 3 INSUFFICIENTI Di Gregorio Douglas Luiz e Yildiz | cosa non ha funzionato nelle loro prove

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tutti ie giudizi sui calciatori delladi Thiagodopo la vittoria in Champions League contro il. I dettagli Una Juve per certi versi epica ha conquistato 3 punti a, rovesciando per due volte una situazione di svantaggio e portando a termine la vittoria in 10 contro 11. Tutto bellissimo,