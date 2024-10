VIDEO | Uomo in mutande fa il bagno nella fontana di San Faustino

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Non c'è pace per le fontane storiche di Viterbo. L'ultima ha visto protagonista, suo malgrado, quella di San, in cui un, indossando solo un paio dinere, si è immerso totalmente e ha fatto unvasca.L'episodio è avvenuto in pieno giorno, sotto lo sguardo