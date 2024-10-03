Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 20:30 (Di giovedì 3 ottobre 2024) Viabilità DEL 3 OTTOBRE 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2024 ORE 19. 35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E DA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA MENTRE PIU’ AVANTI ...
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 19:15 - 05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E DA BUFALOTTA ALLA COLLATINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA TIBURTINA E IL BIVIO DELL’A24 PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ...
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2024 ORE 18. 35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E DA BUFALOTTA ALLA COLLATINA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA PORTUENSE E AURELIA CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ...
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