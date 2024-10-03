Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 16:30 (Di giovedì 3 ottobre 2024) Viabilità DEL 3 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’ALLERTA METEO ANCORA VALIDA FINO A STASERA QUELLA GIALLA SU TUTTA LA NOSTRA Regione. A NORD, SULLA STATALE UMBRO LAZIALE, RALLENTAMENTI TRA VITERBO E ORTE COMPLICI LE FORTI PIOGGE.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 15:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO A NORD DELLA CAPITALE UN INCIDENTE AVVENTUTO SULLA CASSIA ALTEZZA CAMPAGNANO DI ROMA CREA CODE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA CASSIA IN DIREZIONE VITERBO SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA IN ...
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 12. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA VI SONO RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA SPOSTIAMOCI SULL’A1 FIRENZE-ROMA, ...
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 11:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E LA ...
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