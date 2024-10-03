Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 15:30 (Di giovedì 3 ottobre 2024) Viabilità DEL 3 OTTOBRE 2024 ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 12:30 - INFINE, IL METEO È GIALLA L’ALLERTA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE SONO PREVISTE SU TUTTA LA REGIONE PIOGGE SPARSE E TEMPORALI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 11:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E LA ...
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 10. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA E TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA ...
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