Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 11:30 (Di giovedì 3 ottobre 2024) Viabilità DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 11.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 10. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA E TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA ...
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 09. 35 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA SALARIA, ...
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 09:15 - 05 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO VI SONODELLE CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA, TRA APPIA E CASILINA E TRA ...
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