Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 09:15 (Di giovedì 3 ottobre 2024) Viabilità DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 08:45 - CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO ANDIAMO SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI PARCO AZZURRO, ...
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 08:15 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORD, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLE TRA CASILINA E APPIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO DELLE CODE A ...
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 07:30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORD, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLE TRA CASILINA E APPIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO DELLE CODE A ...
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