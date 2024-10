Vendemmia in Cantina | l’evento da Terre D’Aione

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre,D'Aione aprirà le sue porte per offrire una giornata indimenticabile dedicata all'arte della, immersa nella cultura enologica e nei sapori autentici della tradizione campana. L'evento, chiamato "in", permetterà ai partecipanti di vivere in