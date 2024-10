Unareti Gerli | Puntiamo a distribuzione energia elettrica sempre più sostenibile

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Le sfide per il futuro delle reti elettriche riguardano prima di tutto la transizione energetica che vede come suo elemento principale l'elettrificazione della maggior parte dei consumi”. Lo sottolinea Francesco, amministratore delegato diin occasione della presentazione del primo quadro in media tensione isolato in gas privo di SF6 (gas fluorurati