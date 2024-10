UFFICIALE – Antonio Conte premiato dalla Serie A | al Maradona la consegna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è statoA come miglior allenatore del mese di settembre: ecco quando riceverà il riconoscimento I risultati straordinari raggiunti con il Napoli accendono i fari suA con il riconoscimento di miglior allenatore del mese di settembre. Il tecnico azzurro riceverà il Philadelphia Coach Of The Month nel pre-partita di Napoli-Como allo stadio. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che valutano i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Insomma, non c’è stata storia e i risultati lo dimostrano. A settembre il Napoli non ha commesso alcun errore: 2 vittorie e un pareggio con la Juventus, senza mai subire gol.