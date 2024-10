Ucraina il nuovo segretario generale della Nato Rutte in visita a Kiev

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) IlMarksi trova inper ribadire l’impegno a favore di. Si tratta del suo primo viaggio da quando ha assunto l’incarico. Today, Marktook office asSecretary General. Mroutlined his three priorities for, paid tribute to his predecessor, Jens Stoltenberg, and thanked Allies for entrusting him with the responsibility of guiding the Alliance in the coming years ? —(@) October 1, 2024