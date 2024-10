Trenitalia Corradi | Frecciarossa è mezzo degli italiani

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (LaPresse) La sostenibilità “sarà la nostra leva per convincere tutti ad andare in treno” dice l’Amministratore Delegato diLuigi, dall‘evento ‘& Partners’ a Milano, al Museo nazionale di scienza e tecnologia Leonardo Da Vinci, che a margine sul 2024 sotto l’aspetto finanziario dice “lo vedremo”, parlando di un “ottobre ha visto tantissimi passeggeri a bordo” del, “non solo negli orari di punta e non solo per chi fa business. Ilè diventato un modo di spostarsi non solo per il business, ma per tutti gli“.