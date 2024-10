Treni | Roma-Grosseto ritardi di oltre 2 ore per un telo sulla linea elettrica

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Altro intoppo per chi viaggia in treno. Dalle 14,50 di oggi, 3 ottobre 2024, la circolazione ferroviariaè rallentata tra Santa Severa e Civitavecchia per la presenza di unnedi alimentazione deiL'articolodi2 ore per unproviene da Firenze Post.