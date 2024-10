Traffico Roma del 03-10-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione congestionato ile tutte le strade circostanti il Circo Massimo Dove alle 21 è previsto L’ultimo dei sei concerti di David Gilmour nella capitale modificata la viabilità in tutta la zona con chiusure in via dei Cerchi via del Circo Massimo nelle strade adiacentiancora molto sostenuto su via del Foro Italico con code tra via Flaminia via Salaria San Giovanni mi ricordo che si transita su carreggiata ridotta per lavori in corso altre cose sulla tangenziale est da via Tiburtina a via Salaria verso lo stadio Olimpico incolonnamenti sulla viadotto della Magliana nelle due direzioni altre cose su via Cristoforo Colombo dal raccordo via di Malafede verso Ostia e lungo la Pontina da via Cristoforo Colombo al raccordo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito punto luceverde.