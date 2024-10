Traffico Roma del 03-10-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al via da oggi e fino a domenica 6 ottobre alla fiera diin via Portuense la manifestazione Romics Festival Internazionale dedicato al fumetto animazione cinema e Games giunto quest’anno alla sua 33a edizione in aperti dalle 10 alle 19 la fiera dilo ricordiamo si può raggiungere con la ferrovia fl1 OrteFiumicino aeroporto potenziato per l’occasione il servizio dei treni alle 18:35 all’Olimpico l’incontro tra Lazio Nizza valido per l’Europa League attiva e modifiche alla viabilità e alla sosta nell’area circostante questa sera al Circo Massimo L’ultimo dei sei concerti David Gilmour nella capitale attenzione alle modifiche alla viabilità con divieto di transito in via dei Cerchi via del Circo Massimo e le strade adiacenti deviazioni e limitazioni anche per le linee bus di zona dettagli ...