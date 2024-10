Traffico Roma del 03-10-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa da ieri la galleria Giovanni XXIII tra via del Foro Italico e via Trionfale In quest’ultima direzione per accertamenti tecnici per un veicolo andato a fuoco all’interno della galleria al via da oggi e fino a domenica 6 ottobre alla fiera dila manifestazione Romics il festival dedicato al fumetto all’animazione al cinema e ai Games l’evento giunto quest’anno alla sua 33esima edizione ingressi aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19 la fiera disi può raggiungere anche con la linea ferroviaria fl1 OrteFiumicino attive anche le linee bus 808 089 701 e 701n potenziato per l’occasione il servizio dei treni alle 18:45 all’Olimpico per l’euro League incontro tra Lazio e Nizza attive da primo pomeriggio modifiche alla viabilità e alla sosta nell’area circostante l’impianto sportivo lo ...