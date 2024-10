Traffico Roma del 03-10-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione code perintenso entrata asulla diramazioneSud altra Torrenova di raccordo code a tratti anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia si rallenta anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina chiusa da ieri la galleria Giovanni XXIII tra via del Foro Italico e via Trionfale In quest’ultima direzione Sono in corso ancora accertamenti tecnici a seguito di un veicolo andato a fuoco all’interno della galleria trafficato il tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est code a tratti sulla stessa agenziale tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi e tra viale di Tor di Quinto via del Foro Italico verso lo stadio Olimpico code persulla via Flaminia tra Prima porta e via dei due punti verso il centro stessa situazione sulla via Salaria concludi trasloco del aeroporto dell’Urbe ...