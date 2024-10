Torna la festa di strada in Corticella | strade chiuse e circolazione modificata

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYladidi via Bentini, ‘Bentini in’, giunta alla quattordicesima edizione. Domenica 6 ottobre lasi costellerà di mercatini, esposizioni, laboratori per bambini, sport e musica dal vivo per