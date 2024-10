Torna in autunno il Festival dell' Aquilone | 12 giorni di spettacoli e laboratori

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) E' pronto are Artevento, ilInternazionale, che sarà a Cervia dall’11 al 22 ottobre con un’edizione specialeo spin-off autunnale “One Sky One World”. Per questo appuntamento è previsto un ricco calendario di eventi inediti e grandi novità che si svilupperanno in