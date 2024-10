THE CITY OF STARDUST – La Maledizione degli Everly di Georgia Summers | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Theof: Laè il romanzo unico diche ci porta insieme alla protagonista in un viaggio fantastico per spezzare unae scoprire chi è veramente. Theof: Laè edito da Harper Collins. Trama Per secoli, glihanno visto i migliori e più brillanti membri della loro famiglia scomparire, presi come il prezzo da pagare per un crimine che nessuno ricorda, per uno scopo che nessuno comprende. La loro aguzzina è una donna di nome Penelope, che non invecchia, non si ammala e non dimentica mai un torto. Sono passati dieci anni da quando la madre di Violetè partita con l’intento di spezzare la, e non è più tornata. Adesso Violet deve trovarla o verrà presa al suo posto.