The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee | Real e Atletico da 4 che disfatta Benfica e Brest le sorprese che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nove punti in totale per le cinque italiane: vista la qualità degli avversari dei due ko (Bayer Leverkusen e Liverpool), la seconda giornata della nuovaè stata “discretamente” positiva. L'articolo TheLeda 4, cheleche non tiproviene da Il Fatto Quotidiano.