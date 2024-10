Tamponamento tra mezzi pesanti in A1 lunghe code verso Bologna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 – Tresi sono tamponati in A1. E’ successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 ottobre, al km 261+800 dell’autostrada tra l’allacciamento con la A11, la Firenze Mare, e Barberino di Mugello. Come confermato dalla polizia stradale non risultano esserci feriti nela catena. Il traffico è andato completamente nel caos, anche a causa del maltempo. Intorno alle 18 lesegnalate dal portale Muoversi in Toscana e da Autostrade per l’Italia si aggirano intorno agli oltre sei chilometri. Il traffico defluisce su una corsia. Ai soli veicoli leggeri che viaggiano in direzione di, si consiglia di uscire a Calenzano, seguire la SP08 "Militare Barberinese" e rientrare a Barberino. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti idi soccorso.