Superenalotto la combinazione vincente di oggi A Roma un 5 da 174mila euro

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione deldi. Centrato, invece, aun '5' da 174.413. La schedinaè stata giocata in una tabaccheria di via Gioberti. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 84,2 milioni. Il prossimo concorso è in programma domani 4 ottobre. Alsi vince con