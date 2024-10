Su il sipario in San Frediano - la nuova stagione del Teatro di Cestello

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Riflettori accesi da domenica 6 ottobre in San, dove batte il cuore deldi, non una semplice sala, ma una parte identitaria della stessa Firenze e della sua vita culturale, come sottolinea il Presidente del Quartiere 1, Mirco Rufilli, nel presentare il cartellone insieme