Stretta su b&b e affittacamere | sigilli a tre attività

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) B&b esotto osservazione in vista del Giubileo. Tre lechiuse, mentre in una circostanza è stata sospesa per dieci giorni la licenza. Questi i risultati al termine dei controlli della polizia, tra l'Esquilino e Prati.Sigili a treall'EsquilinoLe tre