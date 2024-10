Strage via D’Amelio per gip presidenza del Consiglio e Viminale sono responsabili civili

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il gup di Caltanissetta, David Salvucci, ha accolto la richiesta dei legali della famiglia Borsellino di considerare ladele il ministero dell’Internonel processo che riguarda ladi via, a Palermo. La causa si aprirà contro i quattro poliziotti imputati di depistaggio per aver mentito nell’udienza in cui si cercava la verità sul falso pentito Vincenzo Scarantino. In caso di condanna per i risarcimenti ne risponderanno Palazzo Chigi e il