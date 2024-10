Strage Fidene Campiti attacca giornalisti e giudice davanti alla Corte

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si è trattenuto in aula,primad’Assise di Roma solo pochi minuti, il tempo di leggere una dichiarazione con cui hato la stampa, ie ildel tribunale civile. Claudio, l’imputato per ladi, nel suo memoriale aveva scritto alcune affermazioni contro i, definendoli “servi” che “hanno fatto disinformazione” sull’accaduto, poi hato ilcivile di Rieti, dichiarando che “se avesse fatto il suo lavoro oggi non saremmo qui”., l’11 dicembre del 2022, sparò e uccise quattro donne presentiriunione del consorzio ‘Valle Verde’ che si teneva sotto il gazebo di un bar di via Monte Gilberto, a. In quell’occasione vennero uccise Sabina Sperandio di 71 anni, Nicoletta Golisano di 55 anni, Elisabetta Silenzi di 50 anni e Fabiana De Angelis di 57 anni, che morì dopo 48 ore in ospedale.