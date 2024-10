Strage di Paderno Dugnano perizia psichiatrica sul 17enne | era capace di intendere e volere?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Milano) – La gip del Tribunale per i minorenni di Milano, Laura Pietrasanta, ha disposto, come richiesto dalla difesa, col legale Amedeo Rizza, unasulche nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, a, ha ucciso a coltellate il padre, la madre e il fratellino di soli 12 anni. La difesa, infatti, che aveva lavorato su una consulenza di parte, ha chiesto, poi, alla giudice di procedere con l'incidente probatorio per effettuare lae la gip ha ammesso l'istanza e ha fissato un'udienza per il 24 ottobre per l'incarico ai periti e ai consulenti di parte. Nelle scorse settimane il ragazzo, dopo un incontro con i nonni che gli sono rimasti vicino, è stato trasferito dal carcere minorile Beccaria di Milano a quello di Firenze.